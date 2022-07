Sanremo 2023, l'annuncio pazzesco di Amadeus: "Gianni Morandi conduce con me"

11 luglio 2022 a

Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus per tutte e cinque le serate all'Ariston. Ad annunciarlo nel corso dell'edizione serale del Tg1 è lo stesso conduttore che piomba nello studio alla fine del telegiornale e spiazza i telespettatori. "Gianni Morandi sarà il co-conduttore di Sanremo 2023, in programma su RaiUno dal 7 all'11 febbraio". "Unisce diverse generazioni" commenta la giornalista Giorgia Cardinaletti che invece conduce il tg. "Anche per la storia della musica" risponde Amadeus che in studio, per il grande annuncio, si presenta in smoking.

Solo il 20 giugno scorso Amadeus aveva annunciato, sempre negli studi del Tg1, che Chiara Ferragni sarebbe stata la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata della 73/a edizione del Festival. "Sto cominciando ad ascoltare le canzoni dei big e dei giovani, abbiamo già pubblicato il regolamento e posso già fare un annuncio il 20 giugno", aveva raccontato Amadeus prima di svelare il nome della prima protagonista della kermesse musicale.

