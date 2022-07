Britney Spears al Festival di Sanremo? "Indizio" al Tg1, fan impazziti per il colpo di Amadeus

22 luglio 2022 a

"L'aspettiamo, l'attesa forse sta per finire". Basta questa frase pronunciata al Tg1 e dedicata a Britney Spears e un suo possibile ritorno sulle scene per scatenare il tam tam dei fan e dei social: la popstar di "Oops!…I Did It Again" potrebbe essere tra i super-ospiti del prossimo festival di Sanremo, condotto anche quest'anno da Amadeus.

| Ieri sera hanno trasmesso un servizio su Britney Spears che canta acappella “Baby One More Time” al TG1: @RaiUno @Tg1Rai pic.twitter.com/X2JjDPBok0 — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 20, 2022

La "Lolita" degli anni Duemila è reduce di un lunga battaglia legale con il padre, conclusa con la fine del regime di tutela. Britney ora è libera ed è tornata a cantare sui social con una versione a cappella del suo singolo più famoso. Il post è finito al centro di un servizio giornalista Emiliano Condò nel corso dell'edizione delle 20 di martedì 19 luglio, il cui finale ("E allora la aspettiamo Britney Spears. Un suo album manca da sei anni, un suo tour da più di tre. L’attesa, forse, sta per finire) ha rilanciato le speculazioni e le speranze dei fan.

Un indizio nascosto, dunque, forse per tastare il terreno da parte del servizio pubblico. Infatti oltre a far parlare per la sua parabola artistica e personale, Spears è stata protagonista anche di momenti controversi come le numerose foto di nudo pubblicate sui social. Secondo il sito Coomingsoon, Amadeus avrebbe già contattato i manager della cantante ma nei progetti del direttore artistico ci sarebbe anche quello di portare sul palco dell'Ariston la star italo-americana Lady Gagaa.