Ermal Meta sta male e annulla due date del tour: “Testa e viso gonfi”. Iniziano le cure

Ermal Meta non sta bene. Per questo ha annullato due date del suo tour italiano 2022 previste per il 29 e il 30 luglio a Lagarina (TN) e Pian di Spilli-Monte Cucco (PG). "Sono diversi giorni che mi si gonfiano vari parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d'aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem" aveva detto ieri il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2018, in alcune storie pubblicate su Instagram. Poi, la rassicurazione di oggi ai fan su Twitter.

A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno. — Ermal Meta (@MetaErmal) July 26, 2022

"A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno" ha cinguettato dal suo profilo. Il suo tour, iniziato a Genova il 6 luglio scorso, dovrebbe riprendere il 31 luglio con la data di Porto Recanati presso l'Arena Beniamino Gigli.