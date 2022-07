Nicola Pisu, cambio di vita radicale dopo il Gf Vip: cosa fa adesso

Francesco Fredella 15 luglio 2022 a

Prima il Gf vip. Ora la vita di tutti i giorni. Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, torna al mestiere di sempre. Adesso, dopo la parentesi in tv, fa l’elettricista in un’azienda di costruzioni. Niente di male perché si tratta di un ragazzo volenteroso, che non ha mai perso la voglia di lavorare. E non si è mai montato la testa. Proprio ieri l’ex gieffino ha caricato un video su Instagram in cui si vede che sistema cavi dell’energia elettrica. I followers si sono domandati cosa stesse facendo.

Ma tornado al Gf vip, Pisu non è stato invitato al compleanno di Soleil. Il figlio della Mirigliani ha detto di essere rimasto deluso per il mancato invito. “No non mi ha invitato, ci sono rimasto malissimo. Sono veramente triste di questa cosa. – ha raccontato su Pipol Gossip – Ho provato a mandarle messaggi, ma lei non mi ha mai risposto. All’interno del “GF vip” avevamo un rapporto stupendo… Non capisco. Se sono deluso? Sì, molto. Ho scoperto che ha festeggiato in Puglia attraverso i social. Sarei andato sicuramente al suo compleanno. Non è stato carino, però le voglio comunque bene. Certo che rifarei il Grande Fratello Vip, subito. Per me è stata una bella esperienza. Purtroppo il mio percorso è stato breve, sono uscito nei primi mesi del programma. Vorrei rivendicare me stesso e quello che è stato. Ci tornerei, quindi, senza dubbi!”.

