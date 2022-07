Aurora Ramazzotti e il selfie con mamma Michelle Hunziker: la protesta dopo la foto

08 luglio 2022 a

Il selfie di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker suscita l’ironia della stessa Aurora: “Sembra mia figlia”. La figlia della conduttrice svizzera e di Eros Ramazzotti ha fatto della simpatia un suo segno distintivo tramutando le critiche e i commenti cattivi dei social in punti di forza. Spesso, infatti, gli internauti usano la bellezza della Hunziker, che a 45 anni ne dimostra 20 di meno, come termine di paragone per colpire la stima della giovane Aurora. Ma stavolta ci ha pensato la giovane conduttrice a prevenire gli haters. Nelle storie del suo account Instagram ha pubblicato un amorevole selfie con la mamma e commentato: “Boh, mia madre sembra mia figlia, ok”. Hunziker, invece, ha ripostato la foto in compagnia della primogenita con un cuore rosso e la caption: “I love U”. Pochi giorni fa, la figlia d’arte ha presentato - insieme a Elenoire Casalegno - il concerto LoveMi organizzato da Fedez a Milano riscuotendo una buona dose di consensi in Rete. Al contrario Michelle Hunziker, in attesa di tornare in autunno con il suo one woman show “Michelle Impossible”, si è concessa una doppia vacanza: prima con le amiche al largo delle isole Eolie, poi in Sardegna con il fidanzato Giovanni Angiolini, ortopedico ed ex concorrente del Grande Fratello.

