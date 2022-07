Cinema: è morto James Caan, mitico Sonny Corleone ne "Il Padrino"

07 luglio 2022 a

Lutto nel cinema, addio a Sonny de "Il padrino". L’attore americano James Caan è morto nella serata di mercoledì 6 luglio a Los Angeles. Aveva 82 anni. A dare l'annuncio a The Hollywood Reporter della scomparsa dell'attore, noto anche per il suo ruolo in "Misery non deve morire", è stato il suo agente Arnold Robinson. Non sono note le cause del decesso, dal momento che né Robinson né la famiglia hanno voluto rivelarle.

Il ruolo che ha reso Caan immortale nella storia del cinema è senza dubbio quello di Santino "Sonny" Corelone accanto ad Al Pacino, Marlon Brando, e Robert De Niro ne "Il Padrino", il film del 1972 di Francis Ford Coppola, che gli è valso la nomination all’Oscar per il miglior attore non protagonista. Nel 1990 ha recitato in "Misery non deve morire" accanto a Kathy Bates che ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Caan era nato a New York il 26 marzo 1940 - James Edmund Caan il nome completo - e aveva iniziato la sua carriera negli anni Sessanta. Tra i titoli della sua filmografia da attore "Rollerball" (1975), "L’eliminatore - Eraser" (1996), "Marlowe - Omicidio a Poodle Springs" (1998), "Dogville" (2003). Tra il 2003 e il 2007 aveva interpretato il ruolo da protagonista "Big Ed" Deline nella serie televisiva "Las Vegas’". "Con grande dolore vi annunciamo il decesso di Jimmy, avvenuto nella serata del 6 luglio. La famiglia apprezza l’ondata di affetto e le sentite condoglianze, chiede di continuare a rispettare la privacy in questo momento difficile", ha scritto la famiglia su Twitter.

