Tale e quale show, Francesca Alotta canta Mia Martini: da brividi. E ora sogna Sanremo

Francesco Fredella 11 novembre 2021 a

a

a

L'imitazione di Mia Martini fa venire la pelle d'oca a tutti. Anche Cristiano Malgioglio, uno dei giudici di Tale quale show, resta senza parole. Ora, dopo l'esperienza su Rai1 nel programma di Carlo Conti, Francesca Alotta ammette di non dimenticare il palco dell'Ariston. Lì, big e giovani, si emozionano senza mezzi termini.



"Per arrivare a Tale quale show ho fatto cinque provini, era legato al fatto che volevo tirare fuori questo mio lato artistico. Calarsi nei personaggi è stata una sfida bellissima e appassionante”, dice a RTL 102.5 News. “L’unico modo per superare sfide come queste è studiare, studiare, studiare – continua la Alotta –. Studiare il personaggio come si muove, la sua vocalità… Occorrono tante tante ore di studio per non fare una caricatura, semplicemente un’imitazione e non è facile”.



Francesca ha partecipato a Sanremo nel 1992 e nel 1993. Ora vuole tornare. “Magari, mi piacerebbe!”, commenta la cantante. “Adesso sto facendo questo nuovo album e l’ultimo brano uscito, ‘Diversa’, rappresenta un momento di rottura, perché c’è una diversa Francesca, una diversa dimensione, molto più consapevole di me e di cosa mi sta intorno. Nei miei brani affronto anche temi sociali di grande importanza, perché credo che la musica debba avere la possibilità di veicolare messaggi profondi”.

Un sogno che potrebbe realizzarsi. E' l'ennesimo appello che arriva ad Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.