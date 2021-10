Tale e quale show, "me ne vado". Malgioglio vuole brutalizzare la Parietti e sbotta con Conti: gelo in studio

Giorgia Peretti 23 ottobre 2021 a

a

a

Crsitiano Malgioglio in grande spolvero a “Tale e Quale show”. Il paroliere, nonché giudice dell’attuale edizione del programma di Rai 1, ha minacciato di abbandonare lo studio dopo l’esibizione di Alba Parietti. Cala il gelo nello studio dello show di Carlo Conti: dopo le critiche alla showgirl torinese Malgy accusa il conduttore di limitare i suoi giudizi. Il risultato? Il cantautore fa per alzarsi dalla sedia per poi, poco dopo, ritornare sui suoi passi e rivedere la decisione. La Parietti è il bersaglio prediletto di Malgioglio che ad ogni puntata le riserva commenti caustici, spesso accolti dal pubblico in sala con fischi e mugugni.

Wanda Nara e Icardi nudi a letto. La foto hot infiamma il gossip

Se l’intervista condivisa a Domenica In con Mara Venier, sembrava aver sancito una pace tra i due, la puntata di venerdì 23 ottobre ha riconfermato la dinamica di scontro totale tra giudice e concorrente. Alba Parietti nelle vesti di Amanda Lear canta la celebre canzone “Tomorrow”, la reazione del giudice non si fa attendere. Con in mano un telefono Malgioglio finge di parlare con l’autrice del singolo musicale e dice: “È Amanda Lear che ha appena ascoltato la versione di “Tomorrow” di Alba Parietti, e le è venuta la febbre a 40 e sta cercando un’ambulanza”.

Ferragni, bomba extralusso sull'Orient Express: scollatura esagerata

Poi mostra un catenaccio, dicendo alla Parietti: “L’ho portato perché ti volevo rinchiudere”. A correre in soccorso della sua concorrente è il conduttore che lo interrompe invitandolo ad utilizzare dei toni più gentili e passando la parola a Loretta Goggi. Così, dopo l’interruzione di Carlo Conti, Malgioglio sbotta: “Ma è possibile che io non posso mai finire un commento? Io me ne vado… ogni volta”. Si alza dalla sua postazione e si allontana, per poi tornare seduto con fare nervoso. "Sentiamo il commento - lo ha riaccolto con un po' di gelo il padrone di casa -, stava parlando Loretta, per favore rientriamo nei ranghi".

Bonolis e la telefonata di scuse al GF Vip. Pace fatta con la Bruganelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.