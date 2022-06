L'annuncio di Fabrizio Corona: pronto il matrimonio con Sara Barbieri

08 giugno 2022 a

a

a

Fabrizio Corona è pronto al grande passo con Sara Barbieri. “A settembre sposo Sara” le parole del re dei paparazzi riportate da Affari Italiani, che specifica come i due stiano insieme da un anno e ora sono sul punto di convolare a nozze. “Perché sposarla? Perché - spiega Corona - do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente... Sono un buon partito. Non sulla carta. Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d'amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho - conclude Corona - progetti seri, farei anche un figlio”.

Aurora Ramazzotti al mare agita i fan. La posa che mostra tutto il lato B

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.