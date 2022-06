Roma, le indagini sulla morte di Roberto Brunetti: "In casa tracce di cocaina e hashish"

04 giugno 2022 a

È stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Roma, l’attore Roberto Brunetti, 55 anni, conosciuto come ’Er patata'. Riverso sul letto, coperto da un lenzuolo: l’hanno ritrovato così nella tarda serata di ieri, nella sua casa in via Arduino, nella zona di Porta Pia. Sul corpo nessuna traccia di violenza e la casa in ordine. Nell’abitazione gli agenti hanno ritrovato resti di cocaina e due panetti di hashish. Sarà l’autopsia, disposta dalla procura di Roma, a stabilire quali siano state le cause del decesso e se c’è una relazione tra le sostanze stupefacenti trovate in casa e la morte di Brunetti. A chiamare i soccorsi, è stata la compagna dell’attore, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lui. I primi ad arrivare a casa di Brunetti sono stati i vigili del fuoco che poi hanno allertato la polizia.

Sono tuttora in corso le indagini per cercare di ricostruire gli ultimi contatti e gli spostamenti di Brunetti prima della sua morte. Da tempo ormai era lontano dalle scene, anche a causa dei problemi di dipendenza dalla droga. ’Er patata' aveva conquistato le scene negli Anni ’90. Fu Ledonardo Pieraccioni a lanciarlo con il film ’Fuochi d’artificio' nel 1997, e L’anno successivo, nel 1998, recitò in Paparazzi di Neri Parenti. Brunetti ha recitato anche in film più impegnati, come Fatti della banda della Magliana e Romanzo criminale di Michele Placido, entrambi del 2005. Ha avuto ruoli anche in «Distretto di polizia», «Un ciclone in famiglia». Abbandonate le scene, Brunetti aveva aperto una pescheria che però era fallita. Nel 2017 fu arrestato per detenzione di stupefacenti. «Ciao Patata - ha scritto su Instagram Leonardo Pieraccioni - Ci eravamo persi di vista ma saremo sempre insieme in questo film spensierato».

