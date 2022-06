Morto Roberto Brunetti, "Er Patata" trovato senza vita in casa

04 giugno 2022 a

Lo hanno trovato senza vita nel suo appartamento in via Arduino a Roma. È morto Roberto Brunetti, 55 anni, l'attore romano di Romanzo Criminale noto come "Er Patata": a dare l’allarme erano stati la compagna e alcuni conoscenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Salario con i colleghi del commissariato San Lorenzo. L'attore è stato trovato riverso sul letto posizione supina e coperto da un lenzuolo. Secondo una prima ricostruzione la casa era in ordine e sul cadavere non c'era nessun segno di violenza ma la salma è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria e verrà eseguita l'autopsia.

Così un'altra tragedia colpisce il mondo dello spettacolo. Brunetti era diventato famoso grazie soprattutto a "Romanzo Criminale" dove interpretava il ruolo del malvivente Aldo Buffoni. "Er Patata", ex compagno dell’attrice Monica Scattini scomparsa nel 2015, aveva recitato anche "Fuochi d’artificio" di Leonardo Pieraccioni e in "Paparazzi" di Neri Parenti con i quali raggiunse la fama a fine anni '90. Successivamente Brunetti prese parte a "Il ritorno del monnezza" di Carlo Vanzina nel 2005. Nello stesso anno apparve nei film "Romanzo criminale" di Michele Placido e "Fatti della banda della Magliana" di Daniele Costantini, entrambi ispirati alle vicende della banda della Magliana. Dopo aver recitato nel 2012 nelle pellicole "Il rosso e il blu" e "Baci salati", l'attore romano non era più apparso sul grande schermo.

