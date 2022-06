Fiato sospeso per la sentenza su Johnny Depp e Amber Heard. L'attore intanto se la spassa

01 giugno 2022 a

a

a

Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard. La giuria ha infatti concluso la seconda giornata di consultazioni senza raggiungere un verdetto. La giuria, composta da sette persone ha ascoltato gli argomenti conclusivi venerdì e ha deliberato per circa due ore prima di partire per il lungo weekend del Memorial Day. I giurati hanno poi deliberato altre sette ore martedì. Le consultazioni riprenderanno in serata presso la Fairfax County Circuit Court. C’è anche un po’ d’Italia nel futuro dell’attore che ha interpretato il pirata Jack Sparrow. Depp, in veste di chitarrista, è lo special guest del live di Jeff Beck, che andrà in scena giovedì 21 luglio al Parco San Valentino in occasione del Pordenone Blues & Co. Festival. Depp è al momento in Europa e si sta godendo questa “carriera” da musicista con l’amico Beck.

Depp dimentica il processo contro Heard e ora rischia di saltare il verdetto

