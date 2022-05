Johnny Depp dimentica il processo contro Amber Heard e vola in Europa: rischia di saltare il verdetto

31 maggio 2022 a

A sorpresa, nel bel mezzo di un processo tra i più tossici che gli Usa ricordino, Johnny Depp è volato OltreAtlantico e si è esibito a sorpresa domenica sera a Sheffield insieme al chitarrista rock, Jeff Beck. Secondo il Telegraph, la star ha intrapreso un tour musicale nel Regno Unito e potrebbe non essere presente, martedì, quando si riunirà di nuovo la giuria del processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard che nel 2018, in un articolo del Washington Post, lo aveva accusato (pur senza mai citarlo) di violenza domestica; e potrebbe rendere nota la sentenza. Ma Johnny Depp sembra non aver voluto attendere in Usa il verdetto (rischia di dover pagare una ’bolletta' milionaria perché lui ha chiesto danni per 50 milioni di dollari ma lei ha replicato chiedendogliene il doppio).

L’attore, che era un musicista prima di cominciare a recitare, domenica sera ha lasciato di stucco e deliziato gli spettatori e pare che abbia intenzione di unirsi al chitarrista britannico per il resto dei suoi concerti nel Regno Unito. A Sheffield ha suonato un pezzo del 2020 registrato con Beck, Isolation, un remake della canzone di John Lennon, oltre a cover di What’s Going On di Marvin Gaye e Little Wing di Jimi Hendrix. Secondo il quotidiano britannico, la Royal Albert Hall di Londra, dove Beck suonerà due volte questa settimana, ha scelto di rafforzare le misure di sicurezza dopo aver appreso che Depp sarà presente a entrambi gli spettacoli. Si temono infatti tensioni o magari proteste legati alla presenza della star.

Il processo è stato un evento mediatico: entrambi ne sono usciti a pezzi nel raccontare (loro e i testimoni) una vita fatta di confusione, abbandono agli eccessi e degrado. Ma ha acceso un interesse planetario: le udienze hanno raccolto per tutte le sei settimane folle di fan (e detrattori) all’esterno del tribunale a Fairfax, in Virginia: decine di persone in attesa d’intravedere i due protagonisti (a volte, entrando o in uscita, Depp si affacciava dal finestrino dell’auto) o magari di essere tanto fortunati da ottenere uno dei 100 ’pass' per entrare nell’aula e sedersi ad ascoltare gli imbarazzanti racconti di liti furiose o episodi incresciosi. Ma è su Internet che la battaglia legale ha fatto furore, tutta a vantaggio di Depp. L’hashtag più popolare, #JusticeforJohnnyDepp, ha ricevuto più di 15 miliardi di visualizzazioni su TikTok. Mentre quello ’gemello' ma legato alla moglie, #JusticeforAmberHeard, solo 51 milioni di visualizzazioni. Heard ha detto anche in tribunale di aver ricevuto insulti e «migliaia» minacce di morte.

