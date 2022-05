X Factor 2022, lo show è in arrivo: con Rkomi il cast dei giudici è al completo

Valentina Bertoli 28 maggio 2022 a

È ufficiale: il tavolo dei giudizi di X Factor è al completo. A valutare gli aspiranti artisti del seguitissimo talent show di Sky uno saranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’amico e Rkomi. Una commissione variegata e fresca che assicurerà divertimento e scelte in linea con il corrente mercato discografico. Lo show è in arrivo: le audizioni partiranno da giugno e il programma sarà da settembre su Sky e in streaming. Spuntano le prime indiscrezioni su chi sarà al timone dell’amatissima gara: tra i nomi papabili c’è quello di Francesca Michielin.

Sono settimane di grande fermento per gli affezionati telespettatori di X Factor. Proprio oggi, venerdì 27 maggio, la produzione del programma, attraverso un post sui social, ha reso pubblici i nomi dei giudici che andranno ad animare il bancone di prova più famoso d’Italia. Fedez, il rapper milanese dalle mille risorse (nonché marito dell’influencer Chiara Ferragni) torna a casa. È stato ammesso al tavolo del talent a soli 23 anni e ha fatto vibrare il palco di X Factor con i suoi concorrenti per ben cinque volte, dimostrando al pubblico di essere competente, ambizioso ed empatico. Grande esordio per Ambra Angiolini, Dargen D’amico e Rkomi. “È andata così: ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo. Poi mi hanno chiamato davvero. Mi sono detta ‘vai!’ e ho fatto il provino” così si è espressa, piena di entusiasmo, l’attrice e conduttrice di successo, diventata famosa grazie al programma ‘Non è la Rai’ e all’album da tre dischi di platino ‘T’appartengo’.

Dopo aver provocato il pubblico di Sanremo con il tormentone ‘Dove si balla’, singolo che analizza le difficoltà che le discoteche e i luoghi di intrattenimento stanno affrontando a causa delle chiusure forzate legate al Covid-19, si siede dietro la cattedra della gara Dargen D’amico, voce eclettica e poetica della scena cantautoriale italiana. Ha dichiarato in maniera divertita e acuta: “Le ragioni per cui parteciperò in qualità di giudice ad X Factor? Per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do”, poi si è fatto serio e ha aggiunto “Voglio dare tutto me stesso per la musica italiana. La situazione è delicata. Voglio sostenere, stimolare ed abbracciare le realtà più capillari”.

A completare il quartetto più temuto dalle promesse italiane, dopo il successo del suo album ‘Taxi driver’ e la partecipazione all’ultimo Festival della canzone italiana con ‘Insuperabile’, è Rkomi. Artista della nuova generazione italiana, il giovane, che ha mosso i primi passi a soli 17 anni e si è guadagnato collaborazioni con cantanti del calibro di Elisa e Jovanotti, è ora pronto ad esprimere le sue opinioni e a dare consigli a chi sogna una carriera in campo musicale.

Un veterano, una leggenda e due scommesse: i motori del talent si scaldano e i fan sono in fibrillazione. Intanto voci di gossip rivelano indiscrezioni circa il nome del prossimo conduttore dello spettacolo. C’è chi parla di un ritorno di Ludovico Tersigni, popolare attore della serie televisiva Netflix ‘Summertime’, e chi fa il nome di Francesca Michielin, ex concorrente del talent, protagonista delle classifiche italiane e, da poco, direttrice d’orchestra. Sarà lei alla guida dell’atteso programma? Sarà una conduzione al femminile? Resta tutto da scoprire.

