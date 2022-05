Blanco palpeggiato durante il concerto: "È violenza oppure no?". E i fan si spaccano

Alice Antico 28 maggio 2022 a

Non si placano sui social le polemiche sul caso Blanco. Il cantante bresciano lo scorso 21 maggio, durante l'esibizione che ha chiuso l'evento "Radio Italia Live" in piazza Duomo a Milano, è stato palpato da una fan. Il video è diventato virale denunciato come “molestia sessuale” e il gesto ha spaccato i fan. In molti si sono domandati cosa sarebbe accaduto se invece di un uomo si fosse trattato di un'artista donna. “Blanco palpeggiato: goliardia o molestia? Se al posto di Blanco ci fosse stata una cantante donna, sono certo che l'indignazione e la condanna sarebbero state molto più forti” sottolinea un fan. "Ho appena visto il video della tipa che mette la mano sulle parti intime di Blanco durante il suo concerto - denuncia un'altra fan - sono davvero allibita. Ma che degrado abbiamo raggiunto per avere intorno a noi gente che pensa sia una cosa normale o addirittura simpatica? Non ho parole”.

Ma se per la maggior parte degli utenti non sarebbe mai dovuto accadere c'è anche chi ha definito il gesto "divertente". Il diretto interessato non commenta mentre il caso esplode e la protesta sul web monta. Dice la sua anche il cantante Enrico Ruggeri che su Twitter ha pubblicato una storica foto dove le fan infilano le mani tra le parti intime dell'artista: "Se devo essere sincero per me questi fatti non furono una tragedia" ironizza Ruggeri.

