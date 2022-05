Eurovision Song Contest, Emma Muscat sexy ma non sfonda

Valentina Bertoli 13 maggio 2022 a

Il Pala Sport di Torino impazzisce per la giovane e sexy Emma Muscat, in gara per Malta ma ex allieva della scuola di Maria De Filippi. Alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, evento musicale di grande successo, la cantante e modella maltese, classe 1999, è sorprendente: indossa un look adatto alla sua età, miniabito argentato e sneakers in tinta, si mette in piedi sul pianoforte e mostra una carica e una silhouette che conquistano gli sguardi dei fan e non solo.

Nata e cresciuta sull'isola di malta, Emma Muscat ha un legame speciale con l'Italia: nel 2018 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e ha mancato la finalissima per poco. La 23enne ha conquistato un posto nella prestigiosa competizione internazionale vincendo il Mesc 2022, una gara in cui 22 artisti maltesi si sono sfidati per decidere chi avrebbe rappresentato l’isola all’Eurovision. Sul palcoscenico porta il brano I am what I am, un inno all’accettazione di sé, dei propri limiti e dei propri difetti. “Da piccola facevo fatica a trovarmi bene in mezzo agli altri, ad essere accettata senza essere giudicata. Non so perché, ma questo mi ha lasciato ansia e timidezza. Ancora oggi faccio fatica ad accettarmi completamente. La canzone, dunque, è anche molto personale. I nostri difetti ci rendono unici” ha raccontato la ragazza, piena d’entusiasmo e intenzionata a veicolare un messaggio carico di significato. Sensuale e coordinata, la maltese è da capogiro: gambe lunghissime e toniche, occhi grandi e mosse di bacino. Inizia a cantare e la voce è tremolante, poi prende coraggio e invita tutti a battere le mani a ritmo, accompagnata da un corpo di ballo scatenato. Fortunatamente qualcosa ha ribaltato le carte in tavola e ha trasformato un evento considerato old-fashioned in una passerella prestigiosa che parla anche ai teen-ager e lancia star.

