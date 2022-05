Achille Lauro, lo show esplosivo all'Eurovision con il toro non basta: eliminato

Valentina Bertoli 13 maggio 2022 a

Controcorrente, sfacciato, rock e romantico: Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, sale sul palco dell’Eurovision Song Contest per la Repubblica di San Marino e fa il pieno di applausi. Provocatorio, trasgressivo e volutamente sgraziato, il cantante romano Lauro fa parlare di sé e non si nasconde. Ma non basta, il cantanta alla seconda semifinale viene eliminato.

La sua canzone, Stripper, è un manifesto di libertà e un omaggio a molti “mostri sacri”: da Madonna ai Beatles, dai Clash a Britney Spears. Il live show procede secondo ritmi serratissimi, ma quando il performer cavalca un toro meccanico in scena, il tempo si ferma e gli italiani sentono il peso del derby (è il secondo concorrente italiano dopo Mahmood e Blanco).

Ad incorniciare una performance che lascia a bocca aperta il pubblico dell’evento musicale più seguito al mondo si è acceso il Pala Olimpico di Torino, reso spettacolare da scenografie faraoniche e giochi di luce imprevedibili. Dopo aver vinto la gara ‘Una voce per San Marino’, Achille Lauro è stato scelto come rappresentante del Paese e con la provocatoria esibizione ha confermato la sua cifra stilistica: un’inconfondibile unicità. Il cantante italiano ha scelto un look che è prova diretta della sua stravaganza: ha indossato un’attillata tutina in pizzo nero, uno slip abbinato piccolissimo, un cappello da cowboy con un diadema incastonato nella base, una sciarpa di piume di struzzo e degli stivali texani.

Il brano presentato al pubblico internazionale è, secondo le parole dell’autore: “Un dichiarazione d’amore che rompe ogni tabù”. “Ho scelto questa canzone perché è libera come voglio essere io, libera come bisogna essere” ha dichiarato Achille Lauro che, preso dall’entusiasmo, non ha rinunciato a passi di danza goffi e mosse osé, coinvolgendo il chitarrista al quale ha dato anche un bacio a stampo. Chiama in causa Caterina Caselli e canta: “Nessuno mi può giudicare”, poi, disinibito propone la storia di un uomo stripper e una donna cowboy, attori di un gioco di ruoli che ha l’obiettivo di distruggere ogni tendenza all’incasellamento. Dopo il record di ascolti della prima semifinale, Lauro moltiplica l’attenzione sull’evento e cattura l’interesse dei giovanissimi. Sarà lui a vincere l'iconico microfono di vetro e la possibilità di ospitare l’edizione 2023 ?

