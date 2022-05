Elettra Lamborghini impazzisce per la statua di cera al museo Madame Tussauds: dove finisce la mano, gesto pazzesco

11 maggio 2022 a

Elettra Lamborghini ci vede doppio, anzi ci fa vedere doppio. L’ereditiera e cantante ha stabilito un record: è la prima italiana a ricevere l’onore della propria statua al celeberrimo museo delle cere di Madame Tussauds ad Amsterdam. Elettra ha documentato tutto sul suo account Instagram: dall’unboxing della sua testa fino all’opera in cera e pantaloni leopardati.

La regina del twerking e di molti tormentoni estivi ha voluto deliziare i fotografi mettendosi in posa con la sua gemella diversa. Qualche scatto classico e poi il fuori programma: manina birichina a palpare un suo seno di cera. La somiglianza è talmente perfetta da aver tratto in inganno i follower: “Pensavo fosse uno specchio”, “Identica”, “Figa come l’originale” , “Per un attimo ho pensato fosse una foto con una sosia”, “Fermate il gioco, qual è quella vera?”.

