Domenica In, crisi di pianto per Giucas Casella. Mara Venier lo richiama all'ordine: “Ma te sei rin**lionito”

Valentina Bertoli 08 maggio 2022 a

a

a

Giucas Casella show a ‘Domenica In’, programma domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier. Lo storico illusionista italiano prima scoppia a piangere ripensando alla madre sordomuta e poi, in preda all’emozione, prende fischi per fiaschi e viene pizzicato dalla conduttrice: “Ma te sei rincoglionito? Come mago sei un sòla”.

Racconti confusi e molte incomprensioni hanno reso l’intervista a Giucas Casella, pseudonimo di Giuseppe Casella, famosissimo volto della tv italiana, una conversazione tutta da ridere. Chiamato a raccontare la sua storia nello studio di Domenica In, l’illusionista non ha trattenuto le lacrime e ha aperto il suo cuore ai telespettatori: “Ho perso mia madre da giovanissimo, avevo 21 anni. Mi manca tutto di lei. Ha cresciuto tre figli. Io ho il suo cognome. Mio padre non poteva riconoscerci come figli, era sposato con un’altra donna. Era bruttissimo sentirsi figlio di un padre ignoto”. Casella colpito e affondato dal ricordo della madre: “Mi devo riprendere, non riesco a parlare”. La conduttrice ha allora ripreso le fila del discorso: “Dai, raccontaci come è nata la tua passione”. “Tutto ebbe inizio in campagna. Caddi in un pozzo. Mia madre era sordomuta. Io urlai, ma lei non poteva sentirmi. Magicamente si è buttata e mi ha tirato fuori. È stato incredibile. Ho preso quest’energia da mia madre”, ha risposto l’ospite turbato dalle sue stesse parole.

La vulnerabilità di Giucas Casella è stata rotta da un botta e risposta divertentissimo con la signora della domenica. “Tu sei incredibile. C’è una contraddizione tra la tua figura televisiva e la tua vita reale: in tv sei sbilenco e a casa un padre incredibile” ha detto Venier per alleggerire l’atmosfera tesa. “Tuo figlio James è nato da una tua avventura con una ballerina” ha spiegato la conduttrice. “No, no. Carol era una modella” ha risposto lui. “Sapevo diversamente, non l’hai conosciuta in un night?” ha replicato Venier divertita e perplessa. Poi la conduttrice è stata molto diretta e, in romanesco, ha divertito il pubblico: “Te trovo peggiorato fio (figlio) mio. Il Grande fratello t’ha fatto male. Te (ti) sei rincoglionito?”. Fortissima è stata la finale stoccata dolce e amara: “Perdi i colpi. Come mago sei un sòla, ma come padre sei meraviglioso”.

