Amici 21, la prof Celentano fa crollare Dario: il ballerino piange e perde il posto nella scuola

Ennesimo boccone difficile da digerire, quello preparato dalla maestra Alessandra Celentano ad Amici, storico programma condotto da Maria De Filippi. Vittima delle parole umilianti dell’insegnante è il ballerino Dario Schirone, eliminato dalla scuola c he va alla ricerca di talenti a una puntata dalla finale. “La tua danza è mediocre, sei scarso”: dice durissima la maestra paladina della danza classica. L’allievo diciassettenne scoppia in lacrime e Veronica Peparini, sua coreografa, sbotta: “Che p***e! Si può dire?”. Scintille e duro scontro in studio.

Nel corso della puntata di sabato 7 maggio la pista di Amici si infuoca per la semifinale. A colpire un allievo della De Filippi è, come al solito, Alessandra Celentano, regina indiscussa della danza classica. È lei infatti a proporre un guanto di sfida ad alta tensione e a scuotere Dario Schirone, ballerino molto discusso dall’inizio della competizione: “Devi lavorare sulla tecnica, hai molte carenze. Richiedo precisione, pulizia, qualità e coordinazione. Tu e Veronica non sapete cosa voglia dire ballare bene ed essere versatili”.

La maestra ci va giù dura: “La tua danza è mediocre, sei scarso. Puoi permetterti soltanto le coreografie della tua insegnante”.Veronica Peparini, coreografa e sostenitrice dell’allievo, va su tutte le furie e, priva di ogni retorica, si scatena: “Che p***e! Si può dire? Lo dico tre volte” e aggiunge: “Sembri buona ma vuoi metterlo in difficoltà, è evidente”. La Celentano torna alla carica: “Deve studiare danza classica o non va da nessuna parte. È bravo nelle tue performance e basta. Sono malefica, non bugiarda”. “Tu hai il prosciutto sugli occhi”, ha urlato la Peparini. È allora intervenuta la padrona di casa che, come spesso accade, ha provato a rasserenare il ragazzo: “Conosco la Celentano da 20 anni. Molti si sono sentiti dire di peggio” e ha continuato ridendo: “Guarda Stefano, ha cambiato professione ed ha risultati ottimi”.

L’amatissimo ballerino e presentatore napoletano, nonché marito dell’argentina Belen Rodriguez con la quale da poco ha ristretto i contatti, ha confermato: “Me ne ha dette talmente tante che ho cambiato mestiere. Per ogni persona che non crede in te, ce n’è una che lo fa. Si cresce con bastone e carota. Questa sera ci sono stati più bastoni che carote, ma hai accettato una sfida impossibile e ti fa onore”.

