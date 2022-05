Arisa e Vito Coppola, la coppia è in crisi. Dagospia sgancia la bomba: la voce sul ballerino

08 maggio 2022 a

E’ arrivata al capolinea la liaison tra Arisa e Vito Coppola? A riportare l’indiscrezione è il sito Dagospia. La cantante e il ballerino si sono conosciuti nel programma di Rai1, "Ballando con le Stelle", e l’intesa vincente è passata dalla pista da ballo alla vita privata. I due sembravano inseparabili, ma secondo il portale fondato da Roberto D’Agostino non è così: “Dopo Andrea Di Carlo, Arisa ha formato una coppia affiatata con Vito Coppola, conosciuto a Ballando con le Stelle. Entrambi avevano optato per una convivenza, ma ora la cantante ha voluto prendersi una pausa di riflessione. Pare che Vito Coppola abbia una propensione verso altre cose. Ma Arisa li sceglie con il lanternino?”.

Poche righe in cui quel “sceglie con il lanternino” cela un sottinteso: Coppola, come l’ex fidanzato della vincitrice del Festival di Sanremo, non amerebbe solo il gentil sesso. Un’indiscrezione che, qualche mese fa, lo stesso Andrea Di Carlo non mancò di sottolineare in un’Instagram story aggiungendo che la storia era fake, ma utile agli ascolti e ad alimentare la notorietà. Arisa e Vito Coppola non hanno commentato il gossip che li vuole divisi, ma lei ha condiviso una foto con il fidanzato a un evento e pubblicato un reel in cui fa capire che “non ha tempo per essere arrabbiata e portare rancore perché richiede tempo e energia”. Per ora, sembra una smentita dei pettegolezzi.

