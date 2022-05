Fast & Furious 10 a Roma. Mezza Capitale bloccata per il film con Vin Diesel

07 maggio 2022 a

La celebre saga "Fast & Furious" ha paralizzato mezza Roma. Le riprese del capitolo numero 10 del film con Vin Diesel e Jason Momoa nel centro della Capitale hanno bloccato quindici strade tra Lungotevere Aventino e Teatro Marcello, chiuse fino a stasera venerdì 7 maggio per far lavorare il cast. E non sono mancate le polemiche.

La Wildside, società che produce il film, aveva chiesto e ottenuto dal Comune di Roma di poter allestire i set su molte strade della Città Eterna. Dai Fori Imperiali a Castel Sant'Angelo, passando per Lungotevere Aventino, via del Teatro Marcello, via Veneto e via dei Coronari: il centro di Roma è stata la cornice per le primissime scene del film americano.

Tra le scene "rubate" più filmate dai curiosi e appassionati quella con Jason Momoa, in moto, con giacca a righine bianca e nera e poi con canottiera e pantaloni di pelle nera. L'altro protagonista Vin Diesel invece è stato immortalato al Ghetto Ebraico.

Da domani domenica 8 maggio fino al 17 tutto lo staff con moto, effetti speciali, furgoni, camerini, camper si trasferirà nella cittadina di Genzano ai Castelli Romani.

