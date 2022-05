Elettra Lamborghini, curve in primo piano: il look super attillato fa esplodere i fan

06 maggio 2022 a

a

a

Elettra Lamborghini infiamma Instagram con una gallery super sexy. L’ereditiera ha smesso i panni della casalinga felice ed è tornata più glamour che mai. Non uno ma ben tre cambi di outfit che hanno messo in risalto il bombastico seno. Prima una tutina Versace dallo scollo profondo, poi una jumpsuit blu elettrico aderentissima alta con due fasce a incrocio sul seno.

Insomma, dalla vita in su si vedeva tutto o quasi. Lo sguardo da femme fatale ha fatto da contraltare alla caption ironica del post sul suo account: “Signora i melonyyyy”. Così lei chiama il petto da maggiorata che ha messo in risalto anche con un vestito a rete (senza reggiseno) firmato Yves Saint Laurent. Scatenata lei, scatenati i fan in commenti non da Accademia della Crusca: “Non riesco a staccare gli occhi dai melonyyy”, “C’è un po’ di foto in questa fi*a”, “Bomboloni in arrivo”. Tra un impegno televisivo e una campagna pubblicitaria, la cantante è tornata in sala di registrazione e a breve dovrebbe rilasciare il nuovo tormentone estivo.

