Antonella Clerici e il triste annuncio in diretta: "È morta". Il dolore della conduttrice

"È morta nonna Pina" e Antonella Clerici piange a "È sempre mezzogiorno", il cooking show di Rai1. La conduttrice - mercoledì 4 maggio - ha aperto il programma annunciando la scomparsa di Nonna Pina. Chi è? Si tratta di Giuseppina Villani, 86 anni, suocera di Gian Marco Gualandi, autore di "Le tagliatella di nonna Pina", storico brano dello Zecchino d'oro, trasformato dalla stessa Clerici in un tormentone immancabile nei suoi programmi.

La conduttrice ha ricordato tra la commozione generale: "Oggi voglio ricordare e dire addio a Nonna Pina, ossia Giuseppina Villani. E’ stata lei ad ispirare l’autore della canzone delle tagliatelle, suo genero. Questa canzone ha vinto lo Zecchino d’oro nel 2003 avendo uno straordinario successo. L’ho ascoltata in radio e l’ho voluta trasmettere a La prova del cuoco" e ha aggiunto: "Più tardi ascolteremo la strofa sul ragù". La conduttrice ha poi preso in mano le redini della puntata preparando ricette di ogni tipo con i cuochi di fiducia, fra cui Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della giornalista Selvaggia Lucarelli, in collegamento da remoto perché entrato in contatto con un positivo al Covid.

