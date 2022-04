Blanco si lancia sulla folla, cosa succede durante il concerto di Roma

18 aprile 2022 a

a

a

Blanco sta dominando tutte le classifiche di vendita. Da solo e in coppia con Mahmood col quale ha vinto l'ultimo festival di Sanremo. In questi giorni il cantante bresciano è sulla cresta dell'onda ed è anche il protagonista di una fortunata tournée che sta girando la Penisola.

Negli ultimi giorni Blanco è sbarcato a Roma e proprio lì è stato protagonista di un dolorosissimo fuori programma. Blanco si è lanciato di schiena sulla folla mettendo in atto il più classico degli stage diving. Peccato, però, che la sua folla non lo ha sostenuto e allora il giovane cantautore è andato giù per terra. I fan hanno ripreso tutto e lo hanno aiutato a rialzarsi. Una volta tornato sul palco, Blanco si è subito preoccupato per i suoi fan: «State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene? Sono un sacco di me...a quando mi butto io - ha detto ridendo - Vi amo Roma, avete spaccato».

