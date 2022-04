Isola dei Famosi, Blind esplode con Senise e Jeremias reagisce. La lite fuori onda diventa un caso

16 aprile 2022 a

a

a

Rissa sfiorata a l’Isola dei Famosi. Nel corso dell'ultima puntata Jeremias, Blind e Marco Senise hanno avuto un faccia a faccia molto acceso. In Palapa, Blind ha zittito Senise dicendo che non aveva voce in capitolo perché era appena sbarcato in Honduras. Senise ha taciuto, ma in un fuori onda si è alzato e ha rimesso al suo posto il rapper: “Tu non sei nessuno per dirmi che non posso intervenire. Se voglio parlare lo faccio. Come ti permetti di dirmi chi sei, sei arrivato adesso”.

Roger ha difeso l’amico intimando a Senise: “Statti là, vatti a sedere!”, “Statti là lo dici a tuo fratello. Mi hanno chiesto cosa pensavo e io ho dato un giudizio su quello che ho visto” ha replicato irritato l’ex co-conduttore di Forum. L’inviato Alvin ha provato a riportare la calma ma Blind ha riaperto la polemica: “Apri le orecchie! Io ti ho detto: cosa parli? Che hai detto? Apri gli occhi visto che sei qui da un giorno… è arrivato un altro campione… Fratè, potrei essere tu’ figlio. Ripijate. Te devi ripija. Non ti scaldare che ti arrossisci di più, diventi come la maglia… rilassati… non ti preoccupare”.

Senise non si è lasciato intimidire dalla tracotanza del naufrago e ha ribattuto: “Proprio perché potresti essere mio figlio a maggior ragione mi devi rispettare e devi rispettare le persone più grandi. Ripigliati tu!”. Al catfight non è mancato Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen prima ha preso in giro Senise e poi ha fatto la lezioncina: “Voi più grandi dovete rispettare gli altri. Da voi che siete più grandi viene l’esempio. E invece date un brutto esempio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.