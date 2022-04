Isola dei Famosi, l'inizio col botto di Ilary Blasi: l'ingresso in studio diventa un caso

12 aprile 2022 a

a

a

A ogni puntata osa sempre di più. Lunedì 11 aprile va in onda il settimo appuntamento dell'Isola dei Famosi e gli occhi sono sempre puntati sulla regina del reality, la conduttrice Ilary Blasi che, di volta in volta, riesce sempre a lasciare i suoi telespettatori senza parole con i suoi look sexy e trendy, un mix esplosivo.

Quando mia madre entrava in camera e alzava la serranda di prima mattina: #isola pic.twitter.com/wUCpITvi4l — trashtvstellare (@tvstellare) April 11, 2022

Parte la puntata e l'ingresso è talmente inedito ed esplosivo che diventa un caso sui social. Tra luci e musica la Blasi, in forma smagliante, sfoggia un completo a rete dall’effetto vedo-non vedo con crop top e gonna coordinate annunciando una nuova puntata scoppiettante con i suoi naufraghi già allo stremo in Honduras.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.