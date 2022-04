Belve, Paola Barale è un fiume in piena a Belve: "Chi mi ha bloccato la carriera". E giù di confessioni intime

Giada Oricchio 09 aprile 2022 a

“Un potente ha bloccato la mia carriera”. Paola Barale si racconta a "Belve", il programma del venerdì di Rai2. Frizzanti, pepate, urticanti: così sono le interviste di Francesca Fagnani che aggiungono sempre qualcosa (o tolgono a seconda dei punti di vista) al personaggio.

La conduttrice di Buona Domenica e storica valletta di Mike Bongiorno ha ripercorso la sua carriera: da sosia di Madonna a volto di punta di Mediaset. Mai banale, Paola Barale ha riconosciuto di aver considerato Bongiorno e Maurizio Costanzo niente più che “datori di lavoro che le hanno insegnato molto”. Fagnani le ha chiesto come mai a un certo punto sia finita ai margini, la conduttrice risponde dritta per dritta: “No, non era finito il mio momento d’oro. Me lo spiego però non glielo racconto. Qualche idea me la sono fatta sul perché improvvisamente non ho ricevuto più proposte lavorative o quelle che c’erano svanivano. Mi sono fatta delle domande e mi sono anche data delle risposte”.

La giornalista l’ha incalzata e Barale ha vuotato il sacco: “Sicuramente c’è stato qualche blocco che è durato degli anni, poi quando esci dal giro è difficile rientrarci”. Fagnani non contenta ha insistito: “Blocco a livello politico o televisivo?”, “Un blocco a livello personale, lei vuole sapere troppo… si dice il peccato, non il peccatore… no, non a livello politico. Ci sono dei personaggi potenti… se influenti ieri come oggi? Ha capito su… lasciamo il dubbio” ha concluso Barale con un sorriso amaro e malinconico. La conduttrice piemontese è stata meno ambigua e diplomatica quando si è trattato di parlare della sua sessualità: “Una volta per tutte: nulla contro le donne però prediligo il fallo. Io ho bisogno di un po’ di testosterone”.

Sulla persistente leggenda del triangolo amoroso con Maurizio Costanzo e la moglie Maria De Filippi ha fatto mezze ammissioni: “Mi sono data una spiegazione su come sia nato questo gossip ma lo tengo per me. Maria l’avrò incontrata sì e no 10 volte in tutta la mia vita. Potrebbero averlo detto perché non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare e quindi non andando mai con nessuno puoi sembrare gay e c’è un altro motivo che tengo per me perché non riguarda solo la mia persona. Questa leggenda ha un fondamento di verità, parte da qualcosa, da una situazione a me vicina che ha fatto sì che si pensasse a una cosa del genere”. Qualcuno nell’ambiente ha messo in giro la voce artatamente? E Paola Barale si è sbottonata: “Sì, ma basandosi su dei fatti che potevano portare a questo pensiero”.

Fagnani le ha domandato anche se l’abbia stupita più il gossip sulla sua presunta omosessualità o quella dell’ex marito Gianni Sperti, Barale ha tirato un profondo sospiro, ridacchiato e sganciato la bomba: “Beh mi stupisce più la mia…”, mentre Raz Degan viene liquidato con poche parole: “L’uomo che tradisce è uno sfigato”.

