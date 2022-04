Il Cantante Mascherato, "problemi intestinali". La scusa pazzesca di Arisa per non ballare con Vito Coppola

02 aprile 2022 a

"E se avessi dei problemi intestinali?". È la serata finale de "Il Cantante Mascherato", la Volpe (Paolo Conticini) non è ancora stato sgamato e non ha ancora vinto l'edizione 2022. La conduttrice Milly Carlucci è impegnata a convincere la sua giurata Arisa a ballare - come aveva promesso - con Vito Coppola con il quale ha vinto l’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” e con cui oggi fa coppia fissa.

"Problemi intestinali". La scusa pazzesca di Arisa per non ballare con Vito, Milly spiazzata

Arisa ricorda di essere una cantante ma la conduttrice non vuole sentire ragioni: è a quel punto che la giurata - tra le rimostranze dei colleghi, in primis Caterina Balivo - domanda: "E se avessi problemi intestinali?".

Il quesito spiazza Milly Carlucci che resta senza parole. La conduttrice accenna a un sorriso sperando sia uno scherzo e mentre prova a convincerla la cantante cambia nuovamente idea e la raggiunge al centro della scena.

Dunque non era l'intestino ma l'emozione, la stessa unica nel rivedere Arisa con Vito Coppola danzare insieme come ai tempi di "Ballando Con Le Stelle".

