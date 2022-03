Tutta l'ipocrisia di Hollywood. “Abbiamo chiesto a Will Smith di andare via”, ma poi gli hanno dato l'Oscar

31 marzo 2022 a

a

a

Spunta un retroscena sugli attimi di follia vissuti domenica scorsa durante la Notte degli Oscar, quando Will Smith ha schiaffeggiato il comico Chris Rock. Dopo il ceffone mollato al comico, reo di aver pronunciato una battuta su Jada, la moglie di Smith, l’attore sarebbe stato invitato a lasciare il teatro dall’organizzazione dell’evento. A renderlo noto è l’Academy, che ha intrapreso un’azione disciplinare nei confronti di Smith: “Le cose si sono svolte in un modo che non avremmo potuto prevedere. Anche se vogliamo chiarire che al signor Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia e lui ha rifiutato, riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso”.

"Hai fatto un danno a Hollywood", Jim Carrey a valanga su Will Smith

La richiesta è stata arrivata - come riporta Deadline Hollywood - direttamente da Will Packer, produttore dell’evento, ma non è chiaro se sia stata rivolta direttamente all’attore o al suo entourage. Adesso Smith potrà presentare una risposta scritta entro il 18 aprile, prima della prossima riunione del consiglio dell’Academy. Il cinquantatreenne di Filadelfia rischia sanzioni che potrebbero arrivare alla sospensione o all’espulsione per violazioni degli standard di condotta.

Il pugno di Will Smith agli Oscar spacca gli italiani: i buoni di sinistra e i cattivi di destra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.