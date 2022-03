L'Academy avvia un'inchiesta sullo schiaffo. Will Smith può perdere l'Oscar

Nel regolamento la condanna dei gesti violenti. Così all'attore sarebbe tolta la statuetta

Will Smith potrebbe davvero perdere l'Oscar da miglior attore protagonista per lo schiaffo sferrato in diretta al conduttore della serata, Chris Rock, "colpevole" di aver pronunciato una battuta infelice sull'alopecia della moglie.

L’Academy «condanna le azioni» di Will Smith durante la notte degli Oscar e in un comunicato ufficiale annuncia di aver «ufficialmente avviato una revisione formale dell’incidente». «Esploreremo ulteriori azioni e conseguenze in conformità con il nostro statuto, gli standard di condotta e la legge della California», si legge nella nota.

A quanto riporta The Hollywood Reporter, «è probabile che la questione venga affrontata in modo più completo nella prossima riunione del consiglio di amministrazione» dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, tradizionalmente destinata all’analisi della cerimonia.

Nel regolamento dell'Academy, nel 2017 sono state apportate alcune modifiche per espellere il produttore Harvey Weinstein, protagonista in negativo del MeToo. Tra queste, anche quello che prevedono l'esclusione per atti di violenza.

