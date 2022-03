A Will Smith anche la reprimenda di Salvini: "Con la violenza non si risolve nulla"

Il leader della Lega: "Non è un momento di pace neanche agli Oscar..."

E' un Matteo Salvini decisamente ecumenico quello che interviene sui sociale a proposito dello schiaffo tirato da Will Smith a Chris Rock in diretta durante la notte degli Oscar. «Non è un momento di pace neanche al cinema, purtroppo ... La violenza non risolve nulla, mai». Così il segretario leghista Matteo Salvini commenta, condividendone l’immagine, la scena sul palco della cerimonia di consegna degli Oscar.

