Malena a Belve, la confessione intima contro il Pd: "Non mi salutavano poi in bagno..." Nomi scottanti nell'intervista

“Facevano finta di non conoscermi e in bagno mi chiedevano i selfie. Balotelli e Corona? No comment”. Malena, la porno attrice scoperta e lanciata da l’intenditore Rocco Siffredi, è ospite della puntata di Belve, venerdì 25 marzo.

Al programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani, idolo dei social per la mimica facciale con cui accompagna domande argute e ficcanti e risposte spesso ai confini della realtà, Malena, nome d’arte di Filomena Mastromarino, si racconta senza falsi pudori: non ce li ha per lavoro e saggiamente non li ha sfoderati in tv. Ex agente immobiliare, ex delegata del Pd (“non ero attratta dalla politica, mi ci hanno messo”), si è data alla carriera di prono attrice a 32 anni: “La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione” ha raccontato Malena confermando di essere bisessuale: “Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini”.

Nelle anticipazioni stampa, si legge anche che la star a luci rosse ha spaziato dagli “amici della parrocchia” al club di libertini scambisti fino al provino con Siffredi che l’ha resa la regina di una “specialità” (il sesso anale). Un’intervista divertente in cui Malena ha smascherato i benpensanti del Pd: quando hanno scoperto il suo lavoro, in Assemblea di partito non la salutavano nemmeno ma quando andava in bagno le chiedevano i selfie. E la vita privata? Fuoco e fiamme? Macché. “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto” ha messo agli atti l’erede di Moana Pozzi. E sul presunto flirt con Balotelli e Corona, non conferma ma non nega “per non fargli pubblicità”.

