Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti a "Belve" vuota il sacco su Trussardi e papà Eros. La confessione sull'alcol

“Per anni mi hanno dato dell’ubriacona. I miei genitori? Spero non tornino insieme”. Aurora Ramazzotti vuota il sacco a “Belve”, il programma di interviste di Rai2. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha affrontato le forche caudine dell’abile Francesca Fagnani e ne è uscito un ritratto sincero, ricco di sfumature e a tratti imbarazzante. Come da anticipazioni del comunicato stampa, l’influencer da 2 milioni di follower ha raccontato della sua adolescenza, dei turbamenti, delle polemiche social e dei problemi alimentari. E la droga? Ramazzotti nega di averne fatto uso, ma conferma di aver sempre frequentato l’alcool: “Sono finita in coma etilico e tutti lo hanno saputo perché mia mamma lo ha detto. Per due anni sono stata considerata un’ubriacona. Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autoambulanza ed ero minorenne. Mi hanno portato in Pediatria, io non ricordo nulla, il medico è entrato in camera il giorno dopo e mi ha detto che avevo un tasso alcolemico molto alto: ‘un uomo adulto sarebbe morto, non so se sei una miracolata o hai un fegato di ferro’. Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico”.

Fagnani appare più benevola del solito davanti alla spontaneità di Aurora ma non al punto di risparmiarle una domanda su Tomaso Trussardi che aveva lamentato una rarefazione dei rapporti in seguito alla separazione con Michele Hunziker.

La giovane conduttrice ha gettato acqua sul fuoco e ha dato una risposta molto matura: “Tomaso è entrato in una famiglia già complessa e si è fatto carico di cose che nessuno ha gli strumenti per gestire. Io non sento che il nostro rapporto è compromesso, pensiamo cose diverse e siamo persone diverse, ma io gli voglio molto bene. E’ il papà delle mie sorelle, sicuramente le cose si sistemeranno”. E su un eventuale ritorno di fiamma tra i suoi genitori, Eros e Michelle, Aurora alza gli occhi al cielo e agita le mani in un gesto di grande fastidio: “Se ho mai fatto il tifo per loro? Ma quale tifo, ma lasciate stare. Io non me li ricordo neanche insieme. Ho delle foto bellissime dove sono iconici e meravigliosi, ma per come li conosco io sono completamente incompatibili, si esaurirebbero a vicenda. Spero con tutta me stessa che non succeda mai”.

