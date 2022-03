Elodie fa discutere con il nuovo video ma il suo business esplode

Andrea Giacobino 17 marzo 2022 a

"Bagno a mezzanotte" è il titolo del nuovo video di Elodie, ha suscitato non poche polemiche per l'abbigliamento succinto della cantante. Che intanto ha chiuso il primo bilancio della sua società non risentendo degli effetti della pandemia. L'esercizio 2020 della Margarita srl, di cui Elodie Di Patrizi ha il 99% e la sorella maggiore Fey il restante 1% pur essendone amministratore unico, s' è chiuso infatti con un utile di quasi 60mila euro su oltre 247mila euro di ricavi.

La società, la cui sede legale oggi è a Milano, era stata costituita a Roma davanti al notaio Marco Anellino a metà del 2020 e ha ben 28 oggetti sociali fra i quali «l'attività di agenzia pubblicitaria», «la prestazione di consulenza nel settore della discografia», «la progettazione e realizzazione di loghi e marchi», «l'attività di merchandising» e «la progettazione e realizzazione di audio-video".

