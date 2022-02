Iva Zanicchi da censura, "poi diventa duro". A Citofonare Rai2 stende Simona Ventura e Paola Perego

Giada Oricchio 21 febbraio 2022 a

a

a

Iva Zanicchi da censura nella domenica mattina della Rai: “Poi diventa duro eh?!”. L’artista, reduce da un bel Festival di Sanremo, è stata ospite di “Citofonare Rai2”, il programma di Simona Ventura e Paola Perego. La carriera, gli amori, gli aneddoti, la copertina di Playboy: c’era tutto nella divertente intervista a Iva Zanicchi. Ma la spiritosa cantante ha un tallone d’Achille: le barzellette, ama raccontarle, specie se un po’ spinte.

“Oh guarda che poi diventa duro eh”

pic.twitter.com/5OXMatYfhM — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 20, 2022

Così su invito delle due conduttrici si è rivolta alla telecamere e ha detto: “Michela te lo giuro, mamma te lo promette, è l’ultima volta che racconto una barzelletta, mai più”. E con il suo fare allegro e una perfetta mimica ha detto: “Due amici si incontrano e uno dice: oh.. lo sai che… niente… avrei bisogno di quella cosa lì del viagra.. ma va là.. è un farmaco… c’è un sistema naturale che funziona benissimo: il pane! Ma ne devi mangiare tanto, tanto. Ma funziona? Eh guarda me, non ho più problemi. Questo corre dal fornaio, entra e dice: cinque kg di pane. E quello: oh ma guarda che poi ti diventa duro! Allora 10 kg!”. Un doppiosenso "a luci rosse" che ha fatto sorridere lo studio e i telespettatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.