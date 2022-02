Michelle Hunziker e lo show al bacio con Eros Ramazzotti, i social esplodono: ritorno di fiamma

Giada Oricchio 17 febbraio 2022 a

Bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e il gossip impazza. Durante lo show "Michelle Impossibile", il one woman show della conduttrice svizzera, in onda mercoledì 16 febbraio su Canale 5, i due ex coniugi si sono abbracciati, baciati e complimentati a vicenda. Scene che hanno mandato in visibilio Twitter e anche Aurora Ramazzotti: “Scusate ma solo io sto volando?”.

Hunziker ha accolto Eros visibilmente emozionata e quando ha finito di cantare gli è saltata addosso (letteralmente) e ha ammesso: “Ma che bello è? Tutto avrei pensato nella vita tranne che avessi accettato il mio invito... Perché continuano a scrivere che torniamo insieme?” e Ramazzotti poco elegante: “Perché devono vendere e non si fanno i ca**i loro”.

La conduttrice gli ha reso omaggio: “La nostra è stata una storia bellissima e non va dimenticata, ma diciamolo, dai: noi siamo qui perché siamo amici”. I social sono impazziti per la reunion dei nuovi Al Bano e Romina Power, ma il meglio doveva ancora venire. Eros Ramazzotti si è rivolto alla ex sposa e quasi come fosse una dichiarazione d’amore ha detto: “Adesso canto la tua canzone: Più bella cosa non c’è”.

Sul finire della performance, Michelle si è avvicinata a Eros e gli ha preso la mano scambiando sguardi languidi e complici. Ciliegina sulla torta: un clamoroso bacio a stampo sulle labbra davanti a oltre 3 milioni di telespettatori (dati Auditel alla mano). Un come back che ha mandato in brodo di giuggiole i fan e lo stesso Eros che ieri sera ha postato nelle storie del suo account Instagram un noto aforisma: “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una bene, se le avete tutte e due siete invincibili”.

L’unico escluso da tanta felicità è Tomaso Trussardi fresco di separazione dalla Hunziker e padre delle piccole Sole e Celeste. Non è un mistero che l’imprenditore non abbia mai digerito il riavvicinamento della moglie al primo marito.

