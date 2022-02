Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci e la gaffe sull'Aquila: così rivela l'identità del vip

Giada Oricchio 12 febbraio 2022 a

Milly Carlucci è tornata con “Il Cantante mascherato” ed è incappata nel primo incidente di percorso svelando l’identità di Aquila: “Alba si spegne”. Sul finire della prima puntata, venerdì 11 febbraio su Rai1, Carlucci ha chiamato tutti i concorrenti a centro studio e ha chiesto alla giuria quale identità volessero fosse svelata. La maschera di Aquila non era tra quelle a rischio eliminazione anche se Caterina Balivo ha detto: “Sono certa che sia Alba Parietti”.

Un’affermazione perentoria che deve aver confuso la conduttrice: “Alba si spegne, cioè volevo dire Aquila”. Un lapsus rivelatore. In realtà il travestimento era abbastanza chiaro fin dai primi indizi: dal ballo in maschera dato per i 50 anni alla sincerità a ogni costo fino al portamento e al tono di voce. A poco è servito camuffarla come se fosse quella di un uomo. Lo show ha già perso una protagonista: la gallina. Sotto le piume bianche e azzurre si nascondeva Fiordaliso che si è detta amareggiata per l’eliminazione immediata.

