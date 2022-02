Sorrentino nella cinquina degli Oscar come miglior film straniero

08 febbraio 2022 a

Il film di Paolo Sorrentino "È stata la mano di Dio" è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Lo ha annunciato l’Academy Awards che ha svelato le candidature alle prestigiose statuette la cui cerimonia di consegna si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles. Era dal 2014, l’anno in cui l’Italia trionfò agli Oscar proprio grazie a Sorrentino con "La grande bellezza", che un titolo italiano non entrava nella cinquina del miglior film internazionale.

Il film di Sorrentino entra nella short list degli Oscar

L’Italia alla 94esima edizione degli Oscar non solo con "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino. A Los Angeles, per la cerimonia prevista il prossimo 27 marzo, ci saranno anche Enrico Casarosa con "Luca" (Disney e Pixar) candidato a Miglior film d’animazione e Massimo Cantini Parrini nominato per i costumi di "Cyrano" di Joe Wright.

