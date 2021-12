Il film di Sorrentino entra nella short list degli Oscar

21 dicembre 2021 a

Il film di Paolo Sorrentino, «È stata la mano di Dio», è entrato nella short list dei 15 migliori film internazionali in corsa per la 94ma edizione degli Oscar. Gli altri film che hanno superato il taglio da parte dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sono per l’Austria «Great Freedom», per il Belgio «Playground», per il Bhutan «Lunana: A Yak in the Classroom», per la Danimarca «Flee», per la Finlandia «Scompartimento n. 6», per la Germania «Ìm Your Man», per l’Islanda «Lamb», per l’Iran «Un eroe», per il Giappone «Guida la mia macchina», per il Kosovo «Hive», per il Messico «Preghiere per il rubato», per la Norvegia «La persona peggiore del mondo», per Panama «Plaza Catedral» e per la Spagna «Il buon capo».

