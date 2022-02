Domenica In, Mara Venier e il ricordo pieno di dolore per l'amica Monica Vitti: "Ti devo tutto"

Giada Oricchio 07 febbraio 2022 a

a

a

“Ti devo tutto”. E’ toccante il ricordo di Mara Venier per l’amica Monica Vitti, scomparsa all’età di 90 anni mercoledì scorso. La conduttrice ha aperto la diretta di “Domenica In” Speciale Sanremo visibilmente commossa. Occhi lucidi e voce incrinata, Venier ha rinviato di dieci minuti la festa per salutare l’icona del cinema italiano: “Voglio ricordare una donna meravigliosa, una grande amica mia, devo a lei tanto, forse tutto, forse se oggi sono ancora qui dopo tanti anni lo devo proprio a lei. Voglio ricordarla così” ha detto Mara tributando a Vitti un lungo applauso, insieme al pubblico del Teatro Ariston.

Poi ha mandato il video di una vecchia intervista in cui l’attrice sottolineava l’importanza degli amici, del marito e del senso dell’umorismo nella sua vita. Tutti in piedi per la musa del regista Michelangelo Antonioni che ha cambiato la storia del cinema: prima donna a rubare la scena ai giganti come Gassman e Tognazzi. Lei dall’inconfondibile voce roca e dal naso pronunciato che aveva rifiutato di modificare per adeguarsi ai cliché. “Ciao Monica ovunque tu sia, grazie, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per me. Voglio mandare un abbraccio a Roberto, suo compagno di vita per 49 anni, ti abbraccio forte” ha concluso Mara Venier. Poche parole, ma piene di riconoscenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.