GF Vip, Alex Belli va a prendersi Delia Duran nella casa: il clamoroso ritorno. Ecco il piano segreto di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 07 febbraio 2022

Alex Belli torna al Gf vip? Forse sì. Ed è questa la voce, tanto attesa, che circola negli ambienti televisivi. Intanto il reality "trasloca" al giovedì. Ma andiamo per gradi. Il piano di Alfonso Signorini, che sta trionfando con uno share altissimo, potrebbe prevedere un vero colpo di scena: il ritorno di Alex Belli, dopo la pausa sanremese. Stasera, però, nessun colpaccio. Lui, per adesso, è nella Factory, la sua grande casa milanese dove si dedica ai set fotografici (la sua vera passione). Per adesso, non parla. Bocche cucite nel suo staff. Belli non risponde alle telefonate dei giornalisti, ma la spifferata legata ad un suo ritorno in tv potrebbe animare il reality condotto da Signorini. Insomma, il Gf vip è pronto ad un nuovo smalto. Un ritorno al passato con una soap che, però, adesso potrebbe arrivare finalmente ai titoli di coda. Per alcuni, in Rete, sul triangolo Delia, Alex, Soleil si è giocato troppo. Ma gli ascolti hanno ripagato. Questione di numeri. Strano, ma vero.

E poi si parla del trasloco del Gf vip, che lascia libera la casella del venerdì sera passando al giovedì. Signorini non si scontrerà più con Milly Carlucci, che inizia il Cantante mascherato su Rai1. Ma andrà contro la fiction di Rai1 Doc (e potrebbe avvenire il massacro, perché la Rete ammiraglia Rai vola con il 30% di share).

