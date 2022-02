Morandi e Teocoli raptus con la Venier, a Domenica In scoppia il caos

06 febbraio 2022 a

Gianni Morandi stava per cantare la sua "Apri tutte le porte" nella puntata di Domenica In dedicata alle canzoni di Sanremo. All'improvviso il raptus: "Io e te abbiamo fatto un film insieme". Poi la prende e la bacia sulla bocca. In studio l'imbarazzo è totale.

Dopo qualche istante si alza di scatto anche Teo Teocoli e lo segue: "Abbiamo fatto una fiction insieme". Anche lui bacio sulla bocca. Quando si alza anche Christian De Sica è ormai troppo tardi. Così Zia Mara si scherma ed evita il terzo bacio...

