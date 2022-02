Sanremo 20220, Amadeus a oltranza. Fuortes gli chiede il quarto Festival di fila: "Vedremo..."

06 febbraio 2022 a

Il Festival di Sanremo fa il pieno di ascolti anche nella serata finale e spunta l'Amadeus quater. Il 72esimo Festival di Sanremo è stato seguito in media (21.22-1.48) da 13.380.000 spettatori, con uno share del 64,9%. Il dato complessivo - che comprende anche i minuti della proclamazione del vincitore, rilevati separatamente - è il più alto dal 2000: 13 milioni 205 mila spettatori con il 65 per cento di share. La prima parte (21.22-23.54) è stata vista da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62.1 per cento, mentre la seconda (23.58-1.48) ha avuto 10 milioni 153 mila telespettatori, con uno share del 72.1 per cento. La proclamazione del vincitore (1.49-1.56) è stata vista da 6 milioni 422 mila persone, con uno share del 73.4 per cento. Il picco di ascolto è stato registrato alle 22.38 con 16 milioni 894 mila, quello di share all’1.47 con l’81.2 per cento. Per quanto riguarda i contatti, hanno sfiorato i 29 milioni, con 28 milioni 709 mila.

Numeri che mandano il solluchero i vertici di viale Mazzini. "Il Festival di Sanremo si è confermato il primo evento mediatico del Paese" ha detto l’Ad della Rai Carlo Fuortes in conferenza stampa. Ringraziando Amadeus ("Vorrei fargli un peana, il canto di vittoria dei guerrieri vittoriosi") per "avere condotto in modo magistrale sia la parte artistica sia la conduzione" e "tutta la nostra grande azienda Rai, perché il lavoro è corale". "Il valore più straordinario e inaspettato di questa edizione: il successo con pubblico giovane che è stato il vero motore di questa edizione" ha detto Fuortes che poi non perde tempo a chiedere ad Amadeus di restare: "Squadra che vince non si cambia, ma dobbiamo parlarne, il primo a volerlo deve essere Amadeus. Certo che sarebbe pazzesco non partire da qui".

"Sono onorato della proposta dell’amministratore delegato e lo ringrazio. Come ha giustamente ha detto lui, dobbiamo ragionare a menti riposate" ha detto poiAmadeus, nel corso della conferenza stampa. "Fare Sanremo è un lavoro molto lungo e le cose vanno fatte quando si hanno idee, entusiasmo e forza. Bisogna prendere le cose in maniera molto seria. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente e con affetto, come abbiamo sempre fatto, di Sanremo e, mi auguro, anche di altri progetti perché la Rai è casa mia".

