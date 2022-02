Se ho problemi con la Rai ti chiamo, valanga Ferilli a Sanremo col figlio di Amadeus

05 febbraio 2022 a

L’abbraccio col figlio tredicenne di Amadeus, seduto in prima fila, è il momento clou del monologo di Sabrina Ferilli, accompagnato dalle risate e dagli applausi del pubblico. «Sono qui per presentare un piccolo ragazzo che diventerà uomo, il figlio di Giovanna e Amadeus. Devo conoscerlo perché quando Amadeus gli ha chiesto un nome da suggerirgli di chi poteva affiancarlo ha fatto il mio». Così si è diretta verso il ragazzino e l’ha abbracciato dicendogli: «Sei bellissimo, lo sai che da questo momento resteremo sempre insieme». E poi si è fatta scattare una foto con lui da Mara Venier, che in precedenza aveva preso in giro per il colore dell’abito. «Mara mi avevi detto che ti mettevi in fucsia e sei in bianco, ti cercavo ma non ti vedevo...».

Ma Sabrina Ferilli ne ha avute anche per il presentatore. «Ma come fai a stare ancora in vita, tu non sei normale, Mentana ti fa un baffo. Ci eravamo tutti meravigliati di lui, ma tu lo sorpassi a sinistra, ma dove ce l’hai le pile?». Lo dice Sabrina Ferilli scherzando con Amadeus nella serata del suo ritorno al Festival di Sanremo. L’attrice ha sceso con prudenza ma senza problemi le scale dell’Ariston e ha iniziato subito a scherzare con il direttore artistico, tra le risate del pubblico. «Quando va dietro le quinte non lo fa per bere ma perché c’ha la colonnina, sei un presentatore ibrido, la forza tua ce l’hanno in pochi: Iva Zanicchi, Morandi e Mattarella. Anzi, se tante volte non dovessi fare più il festival, stasera questa falla brutta brutta brutta, perché se tante volte questi della Rai non decidono con chi sostituirti ti rifai sette anni: hai visto come butta in Italia...», ha detto Ferilli, che poi si è intrattenuta proprio con Iva Zanicchi prima della sua esibizione, richiamata da Amadeus: «Deve cantare».

