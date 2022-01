Domenica in, Mara Venier imbarazza Christian De Sica: "Quanto puzza". Senza feni a Domenica In

Giada Oricchio 02 gennaio 2022 a

a

a

“Che puzza!”. Mara Venier senza freni nella prima puntata di “Domenica In” 2022. La simpatica conduttrice veneta, romana d’adozione, domenica 2 gennaio, ha ospitato l’amico Christian De Sica. L’attore ha raccontato aneddoti sul celebre padre Vittorio, dettagli sulla lunga carriera e retroscena sul suo amore per la moglie, sorella di Carlo Verdone. Poi Venier ha mandato una clip amarcord: un’ospitata di De Sica in una “Domenica In” di diversi anni fa in cui l’amico le aveva regalato uno scialle per Natale.

Video su questo argomento Il video a tradimento scatena la furia di Mara Venier sul marito: la reazione inaspettata

L’attore ha voluto bissare l’omaggio e ne è nata una gag spontanea e divertente: “Eh ti ho portato un regalo… non mi ricordavo di avertelo già fatto… è lo stesso eh…” ha detto l’attore. Venier ha ringraziato, ma poco prima di andare si è lasciata andare a un fuoriprogramma: “Ooh, ma c’ha una puzza sto scialle… ma dove lo hai tenuto??!”, “Eehh, c’ha un’età!” ha ribattuto ridendo Christian De Sica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.