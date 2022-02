Jovanotti e Morandi scatenati a Sanremo, in platea scatta il caos

04 febbraio 2022 a

Discoteca "Ariston": è l’effetto del medley proposto da Gianni Morandi con Jovanotti - l’autore del suo brano in gara, "Apri tutte le porte" - con quattro brani delle loro rispettive carriere che fanno ballare il pubblico, in platea e soprattutto in galleria. «Una miscela esplosiva», la definisce presentandola Amadeus, per il quale i due formano «la strana coppia». Il medley, interpretato sempre a due voci, inizia con due successi di Morandi, "Occhi di ragazza" e "Un mondo d’amore", e prosegue con due brani iconici di Jovanotti, "Ragazzo fortunato" e "Penso positivo". I due intrecciano le loro voci e persino i loro microfoni, terminando con un "incontro ravvicinato" la loro applauditissima performance.

