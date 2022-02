04 febbraio 2022 a

Mahmood e Blanco sono i superfavoriti per la vittoria finale al Festival di Sanremo. La voglia di fare concerti dal vivo come ai vecchi tempi è tanta. Così i due decidono di regalare un concerto a sorpresa ai propri fan.

Appena escono sul balcone del loro albergo in strada scoppia il delirio. E decine di persone scattano foto e cantano in coro con i loro idoli. Che sia di buon auspicio per sabato?

