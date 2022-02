Tommaso Zorzi accoglie un nuovo socio Vip ma la sua House of Tommy chiude in rosso

03 febbraio 2022 a

C’è un nuovo azionista al 20% in vista per la società House of Tommy lanciata da Tommaso Zorzi, digital influencer e concorrente vincitore della quinta edizione del Grande Fratello vip, la cui abitazione milanese è stata recentemente svaligiata dai ladri. Si tratta di The Hundred, la media holding nata nel 2019 da un’idea degli imprenditori Vincenzo Macrì, Marino Giocondi e del venture capitalist Leonardo Bongiorno (figlio del defunto presentatore Mike). The Hundred dovrà sottoscrivere entro il 31 agosto 2022 un aumento di capitale di 6mila 200 euro di valore nominale e 590mila euro di sovrapprezzo.

C’è però la possibilità, già deliberata dall’assemblea, che The Hundred incrementi la propria quota al 35% e in tal caso l’ammontare totale della ricapitalizzazione sarà di circa 260mila euro. Intanto House of Tommy ha chiuso il primo bilancio (2020) con 35mila euro di perdita su 7mila euro di ricavi: l’assemblea degli azionisti ha anche ratificato l’acquisto dei diritti d’immagine del socio Zorzi per 160mila euro.

