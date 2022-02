Sanremo 2022, Selvaggia Lucarelli contro Fiorello: "All'Ariston non poteva entrare". La foto bomba

Giada Oricchio 02 febbraio 2022 a

Prima serata e prima polemica per il Festival di Sanremo 2022. Fiorello poteva entrare al Teatro Ariston? Secondo la giornalista Selvaggia Lucarelli no. Ieri sera, la scrittrice e opinionista ha pubblicato nelle Instagram Stories uno screen “sospetto”. Fiorello ha cominciato il suo sketch misurandosi la temperatura corporea con lo scanner, il risultato non si è visto, ma è comparsa un’ombra rossa sulla fronte dello showman.

Così Lucarelli ha osservato: “Comunque non vorrei dire, ma il termometro di Fiorello ha segnato rosso, non potrebbe entrare all’Ariston”. In verità, potrebbe essere anche solo il puntatore rosso dell’apparecchio: l’istrionico intrattenitore avrebbe fatto finta di usarlo. In attesa di una spiegazione, la giornalista ha rifilato allo showman siciliano, già criticato per le performance degli anni passati, un bel 4 nelle sue pagelle su Sanremo 2022 per il quotidiano “Il Domani”: “Questa cosa che tutti gli anni se la tira e si fa desiderare che manco il papa in visita in Siria è francamente insopportabile. Tanto più che le battute su allungamento del pene, “ti saluta stocazz..” e i baci con mascherina sono trovate più bollite della canzone di Giusy Ferreri. (…). Dice che si sente Mattarella al secondo mandato ma sembra più Salvini che cerca di fare e disfare tutto lui, non azzeccandone una”.

